Геннадий Чеботарев: общественный штаб оперативно реагирует на обращения граждан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области в третий день голосования поступило 19 обращений от граждан, сообщил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

"По всем вопросам, с которыми к нам обращались избиратели, даны квалифицированные ответы. Семь человек пожелали принять участие в видеонаблюдении и мы им такую возможность предоставили. Также работают мобильные группы. Они объезжают избирательные участки, консультируют общественных наблюдателей, при необходимости встречаются с избирателями", - сказал он.

В штабе продолжает работать горячая линия. Организовано видеонаблюдение. За всем, что происходит на избирательных участках, в режиме реального времени следят наблюдатели. Причем это не просто формальное наблюдение.

"Там, где имеются какие-то незначительные шероховатости - камера не так установлена или обзор закрывается - мы тут же созваниваемся с председателями участковых избирательных комиссий и они вносят необходимые поправки", - добавил Геннадий Чеботарев.

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Он отметил, что до окончания трехдневного голосования остались считанные часы. И чем больше избирателей примет участие в голосовании, тем адекватнее будет отражаться воля народа, тем легитимнее будут органы власти.

По его словам, подготовка к наблюдению за процессом голосования началась задолго до выборов. Все наблюдатели прошли специальное обучение. На семинарах основной акцент был сделан на соблюдение конституционных прав граждан.

"Общественное наблюдение – это дополнительные фактор соблюдения легитимности выборов. Если выборы проходят с полным доверием избирателей, то и власть, которая сформируется, будет легитимной", - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Любовь Голышева