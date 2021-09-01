В Ялуторовском районе проголосовал тракторист в ковбойской шляпе

| Фото: yalutorovsk.online | Фото: yalutorovsk.online

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Тракторист Анатолий в комбинезоне и ковбойской шляпе привлек внимание всех на избирательном участке с. Хохлово Ялуторовского района, сообщает ИИЦ "Ялуторовская жизнь".

Основательный мужчина деловито получил бюллетени, немного поразмышлял и проголосовал.

Местные жители привыкли к такому образу тракториста. Он 16 лет работает в крестьянско-фермерском хозяйстве Игоря Зайкина.

К слову, сейчас в хозяйстве Зайкина разгар уборки картофеля. Но сотрудники находят возможность посетить избирательные участки, один из которых расположен в Хохлово по соседству с полями.