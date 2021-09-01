В Тюменской области остаются считанные часы до окончания голосования на выборах депутатов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Избирательные участки Тюменской области работают до 20 часов 19 сентября. У жителей Тюмени еще есть время, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Об этом корреспонденту "Комсомольской правды-Тюмень" сказала председатель Тюменского городского избиркома Ирина Рыжкова. В последний день голосования на участках избирателей больше, чем в предыдущие два дня, отмечает она.

"Нередко на избирательный участок заглядывают и за пять минут до закрытия. Такая тенденция прослеживается из года в год. Мы, конечно, позволяем жителям отдать свой голос, несмотря на скорое завершение работы, но советуем в следующий раз приходить заблаговременно", – говорит Рыжкова.

Напомним, выборы проходят по всей стране, к этому часу уже закрылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. В остальных регионах России голосование продолжается. В Уральском Федеральном округе 19 сентября эксперты наблюдают высокую активность избирателей: утром проголосовала треть жителей Урала.

В Тюменской области на утро 19 сентября явка избирателей составила 41,25 %.