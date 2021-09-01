В России в четырех регионах завершилось голосование

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Явка на выборах в Госдуму и облдуму в Тюменской области достигла 51,38%

В России начали закрываться избирательные участки. В Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 20 часов по местному времени завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сотрудники избирательных комиссий занялись подсчетом голосов. По словам председателя Камчатской краевой избирательной комиссии Инги Ирининой, предварительные итоги станут известны 20 сентября, в полдень по московскому времени.

На Камчатке проголосовали около 39% избирателей (по данным на 18 часов местного времени). На Чукотке явка почти 55% к 15 часам местного времени.

Также трехдневное голосование завершилось на Сахалине и в Магаданской области. На Сахалине свои голоса на выборах отдали около трети избирателей.

Как рассказал корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" политолог, представитель Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Марат Баширов, по итогам второго дня голосования явка в целом по России оказалась достаточно высокой, учитывая, что традиционно большинство тех людей, кто ходит на избирательные участки, голосуют именно по воскресеньям.

"Трехдневное голосование очень удобно для избирателей, потому что это позволяет планировать свою жизнь в многих вариантах, особенно для тех, кто собирался в выходные уехать куда-нибудь отдохнуть: за город или в какой-нибудь тур, - говорит он.