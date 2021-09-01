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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Явка на выборах в Госдуму и облдуму в Тюменской области достигла 51,38%

Политика, 16:34 19 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Явка избирателей в Тюменской области по данным на 15 часов составила 51,38%, проголосовали 585 тыс. 587 человек, сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин 19 сентября.

"Явка избирателей в Тюменской области по данным на 15 часов составила 51,38%, проголосовали 585 тыс. 587 человек. Повысилась избирательная активность в Тюмени - здесь проголосовали 39,93 процента избирателей или 230 тысяч 159 человек", - отметил председатель облизбиркома. В Ишиме проголосовали 68,76% избирателей, в Заводоуковске - 60,72%, в Ялуторовске - 56,63%, в Тобольске - 51,09%.

Среди сельских муниципалитетов региона лидерами по явке избирателей по-прежнему остаются Ишимский, Вагайский, Аромашевский, Абатский районы.

Евгений Бабенко

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# выборы , Игорь Халин

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