Явка на выборах в Госдуму и облдуму в Тюменской области достигла 51,38%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области остаются считанные часы до окончания голосования на выборах депутатов

Явка избирателей в Тюменской области по данным на 15 часов составила 51,38%, проголосовали 585 тыс. 587 человек, сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин 19 сентября.

"Явка избирателей в Тюменской области по данным на 15 часов составила 51,38%, проголосовали 585 тыс. 587 человек. Повысилась избирательная активность в Тюмени - здесь проголосовали 39,93 процента избирателей или 230 тысяч 159 человек", - отметил председатель облизбиркома. В Ишиме проголосовали 68,76% избирателей, в Заводоуковске - 60,72%, в Ялуторовске - 56,63%, в Тобольске - 51,09%.

Среди сельских муниципалитетов региона лидерами по явке избирателей по-прежнему остаются Ишимский, Вагайский, Аромашевский, Абатский районы.

Евгений Бабенко