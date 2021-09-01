Политолог Марат Баширов назвал преимущества трехдневного формата голосования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Решение о проведении выборов в течение трех дней оказалось очень удобным, отметил политолог Марат Баширов. При этом, по его словам, именно в третий день голосования активность избирателей может стать самой высокой.

"В воскресенье явка в большинстве регионов может приблизиться к 50%. Большие ожидания на сегодняшний день не только из-за того, что граждане уже решили, за кого отдать свой голос. Многие идут и голосуют в воскресенье, так как это выходной, да и в целом последний день выборов, который всегда очень насыщенный", - отметил Марат Баширов.

Он добавил, что именно в завершающий день голосования вскрываются сейф-пакеты и подводятся совокупные итоги избирательной кампании. Избирательные участки работают до 20 часов, и у жителей региона еще есть возможность прийти и проявить свою гражданскую позицию.

Напомним, жители Тюменской области выбирают депутатов в Госдуму РФ и областную думу. Голосование проходит три дня - 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки работают с 8 до 20 часов, пишет "АиФ-Тюмень".