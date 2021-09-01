Стабильность выбора демонстрируют жители Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Начался подсчет голосов: явка на выборах в России составила 40,49%

Стабильность выбора демонстрируют жители Тюменской области. Это доказывают выборы прошлых лет, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Напомним, выборы депутатов Государственной думы VII созыва проходили 18 сентября 2016 г. Тогда впервые после 2003 г. депутаты федерального парламента избирались по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов — по одномандатным округам.

В Тюменской области, без автономных округов, 18 сентября 2016 г. большинство голосов было отдано за кандидатов от партии "Единая Россия". Необходимый рубеж перешагнули ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".

В одномандатном округе тюменского юга №185 и 186 победу с большим отрывом от соперников одержали единороссы Эрнест Валеев и Иван Квитка. Всего за право представлять интересы Тюменской области в федеральном парламенте состязались 20 кандидатов – представителей различных общероссийских партий.

По итогам выборов 5 декабря 2011 г. за партию "Единая Россия" отдали голоса большинство избирателей Тюменской области. Электоральный барьер перешагнули Либерально-демократическая партия, КПРФ и "Справедливая Россия".

Высокую активность жителей региона на выборах в федеральный парламент можно назвать традиционной. На это указывают и события почти 14-летней давности — выборы Госдумы РФ V созыва. За этот состав депутатов Заксобрания России тюменцы проголосовали вместе со всей страной 2 декабря 2007 года. Тогда данное обстоятельство отметил глава региона Владимир Якушев, публично поблагодарив жителей за активность и неравнодушие. Выборы проводились по общефедеральному списку, где соперничали за большинство голосов 11 политических партий.

Предпочтения жителей Тюменской области на выборах 2 декабря 2007 г. распределились так: за партию "Единая Россия" отдали большинство голосов от общего числа избирателей региона. Пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР и КПРФ.

Отметим, по итогам пяти лет Тюменская область усилила свои позиции и укоренилась в числе лидеров экономического развития страны. Регион входит в первую тройку по состоянию инвестиционного климата по итогам 2020 г.

Индекс промышленного производства не опускался за эти пять лет ниже отметки в 100%. В первом полугодии 2021 г. этот показатель вырос до отметки в 110% по отношению к аналогичному периоду 2020 г. А в целом по стране этот показатель не выше 104,4%.

Первое место по показателю обрабатывающих производств регион держит по УФО и шестое по стране. За полгода он составил свыше 122%.

Почти каждый третий житель региона получает социальную поддержку – это пособия, ежемесячные или единовременные выплаты, единовременная помощь, возмещение расходов по оплате ЖКУ, связи и проезда.

За последние пять лет сфера образования в регионе активно развивалась. За это время было открыто четыре новых школы и 27 детских садов.

В Тюменской области сохраняется установившаяся 100%-ая обеспеченность детей старше трех лет местами в дошкольных учреждениях.