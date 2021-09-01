Начался подсчет голосов: явка на выборах в России составила 40,49%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Явка на выборах в Госдуму по России составила 40,49%, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

На Дальнем Востоке участки уже закрылись. По данным на 18 часов местного времени, в Приморье за кандидатов в нижнюю палату парламента проголосовали 39% избирателей, на Чукотке — 58,89%, Камчатке — 38,72%, Сахалине — 37,28%, в Магаданской области — 41%, в Хабаровском крае — 40,67%.

Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов Госдумы избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.