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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Начался подсчет голосов: явка на выборах в России составила 40,49%

Политика, 17:25 19 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Явка на выборах в Госдуму по России составила 40,49%, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

На Дальнем Востоке участки уже закрылись. По данным на 18 часов местного времени, в Приморье за кандидатов в нижнюю палату парламента проголосовали 39% избирателей, на Чукотке — 58,89%, Камчатке — 38,72%, Сахалине — 37,28%, в Магаданской области — 41%, в Хабаровском крае — 40,67%.

Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов Госдумы избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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