  • 19 сентября 202119.09.2021воскресенье
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

На избирательных участках в Тюменской области происшествий не допущено, рассказали тюменские росгвардейцы

Общество, 18:47 19 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и облдумы

На избирательных участках в Тюменской области каких-либо происшествий и нарушений общественного порядка не допущено. Об этом изданию "Тюменская область сегодня" сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии в последние часы работы участковых избирательных комиссий 19 сентября.

В период выборов военнослужащие и сотрудники Росгвардии выполняли задачи по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в штатном режиме.

На избирательных участках росгвардейцы проверяли исправность средств тревожной и охранной сигнализации, наличие видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекции. Кроме того, все помещения, где хранятся бюллетени для голосования, взяты под охрану сотрудниками Росгвардии и полиции. Служба сотрудников УМВД России по Тюменской области организована на каждом из 1 тыс. 70 избирательных участков.

Напомним, что до закрытия участков в последний день голосования остается чуть больше часа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , управление Росгвардии

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:35 19.09.2021Центр видеонаблюдения за выборами в Тюменской области продолжит работу после закрытия участков
20:02 19.09.2021В Тюменской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и облдумы
18:47 19.09.2021На избирательных участках в Тюменской области происшествий не допущено, рассказали тюменские росгвардейцы
18:27 19.09.202189 студентов и аспирантов Тюменской области получили губернаторскую стипендию