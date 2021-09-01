На избирательных участках в Тюменской области происшествий не допущено, рассказали тюменские росгвардейцы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На избирательных участках в Тюменской области каких-либо происшествий и нарушений общественного порядка не допущено. Об этом изданию "Тюменская область сегодня" сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии в последние часы работы участковых избирательных комиссий 19 сентября.

В период выборов военнослужащие и сотрудники Росгвардии выполняли задачи по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в штатном режиме.

На избирательных участках росгвардейцы проверяли исправность средств тревожной и охранной сигнализации, наличие видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекции. Кроме того, все помещения, где хранятся бюллетени для голосования, взяты под охрану сотрудниками Росгвардии и полиции. Служба сотрудников УМВД России по Тюменской области организована на каждом из 1 тыс. 70 избирательных участков.

Напомним, что до закрытия участков в последний день голосования остается чуть больше часа.