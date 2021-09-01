В Тюменской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и облдумы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и Тюменской облдумы завершилось в Тюменской области. Все 1 тыс. 70 избирательных участков закрыты.

В эти минуты члены участковых избирательных комиссий составляют протоколы. После завершения всех процедур начнется подсчет бюллетеней. Присутствовать при подсчете голосов могут наблюдатели, представители СМИ, сообщившие об этом заранее.

Добавим, выборы в России проходили три дня: 17, 18 и 19 сентября.

Напомним, Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Тюменскую областную думу изберут 48 депутатов. 24 - по одномандатным избирательным округам и 24 по партийным спискам, по так называемому единому избирательному округу.