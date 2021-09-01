Александр Ремезков отметил высокий уровень организации голосования в Тюменской области

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Высокий уровень организации трехдневного голосования в Тюменской области отметил депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Ремезков.

"Все три дня были правильно организованы все процессы: сделано все, чтобы избиратели пришли на участки и проголосовали. На мой взгляд, высокий уровень организации обеспечили муниципалитеты и областное правительство. От партии "Справедливая Россия – За правду" серьезных замечаний по процессу организации голосования на участках нет. Все было сделано на высоком уровне. Явка выше, чем по стране, это говорит о правильно организованной работе областного правительства и территорий. Было сделано все, чтоб не оставить никого равнодушными - граждане пришли, сделали свой выбор", - подчеркнул он.

В Тюменской области было открыто 1 тыс. 70 избирательных участков. Они работали 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане смогли проголосовать на дому. Для удобства граждан работала региональная горячая линия.

Общественный штаб по наблюдению за выборами был открыт 10 марта. В его состав вошли руководители и члены Общественной палаты Тюменской области, представители общественных и научных организаций области. В центре общественного наблюдения была установлена видеостена, состоящая из восьми плазменных панелей. В дни выборов на экранах в режиме онлайн транслировались изображения с участковых избирательных комиссий.

"Тюменская область была готова провести три дня в выборном режиме. Возможно, трехдневное голосование для граждан более удобно. Конечное, есть разные мнения о том, насколько надежно было хранение материалов и бюллетеней после закрытия участков. Официальных данных и иных фактов о том, что там были нарушения, у нас нет", - подчеркнул он.

Екатерина Исаева