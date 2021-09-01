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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 35,69%

Политика, 20:07 19 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Явка на выборах в Госдуму по России составила 35,69%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА "Новости".

Меньше всего избирателей воспользовались своим правом голоса в Санкт-Петербурге — 21,7% и Владимирской области — 21,97%, уточнила Элла Памфилова. Цифры приводятся без учета электронного голосования.

Максимальная явка отмечена в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

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# выборы , Госдума

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