В Тюменской области избирательные комиссии приступили к подсчету голосов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Избирательные участки в Тюменской области закрылись 19 сентября в 20 часов. Члены УИКов приступают к работе с документами и уборке помещения.

В положенное время об окончании голосования объявили и на участке №2260 в Тюмени. Сотрудники полиции закрыли входные двери. Те тюменцы, которые еще оставались на участке, смогли отдать свои голоса за понравившихся кандидатов. После их выпустили и больше внутрь помещения никого не запускали.

Затем члены комиссии приступили к подсчету неиспользованных бюллетеней и работе со списками избирателей. Также им предстоит работать с сейф-пакетами с бюллетенями с отметками людей, проголосовавших вне помещения.

"В конце каждого дня мы вынимали документы из стационарной урны. Эти бюллетени помещали в сейф-пакеты. Сейф-пакеты отпечатывали, подписывали, нумеровали. К ним составляется акт. Их тоже помещали в металлический шкаф, находящийся под круглосуточным видеонаблюдением. Исключение составляют стационарные урны и ящики, которые использовались сегодня на участке. Подсчет начнется прямо из них – паковать эти бюллетени в сейф-пакеты не будем", – рассказал председатель участковой избирательной комиссии №2260 Сергей Нефедов.

Помимо работы с документами члены УИКа должны убрать всю аппаратуру, снять плакаты, расставить столы и стулья. Неизвестно сколько времени это займет – все зависит от оперативности членов комиссии. Работа в помещении может длиться до часа или двух ночи, а то и четырех часов утра. После представители комиссии в сопровождении полицейских поедут в территориальную избирательную комиссию.

"Три дня прошли плодотворно. Активность наших граждан сегодня была хорошей. Все три дня избиратели нашего участка шли на выборы. Среди них и молодежь, и люди в возрасте. Самый активным днем стало 19 сентября. Второй по активности – пятница. Третий – суббота", – поделился Сергей Нефедов.

Он отметил, что замечаний и жалоб в ходе работы участковой избирательной комиссии не было. Все вопросы решались оперативно. В частности, избирателям помогали найти свой участок. "Мы находились во взаимодействии с другими участковыми избирательными комиссиями. Были моменты, когда к нам пришел человек, прописанный на улице Щербакова, но проживающий на улице Шиллера. Мы связались с участковой избирательной комиссией на улице Щербакова, дали контакты этого пожилого мужчины. В итоге члены избирательной комиссии приехали к нему на дом. Этот человек проголосовал вне помещения", – рассказал председатель участковой избирательной комиссии №2260.

Инна Пахомова