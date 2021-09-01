Центр видеонаблюдения за выборами в Тюменской области продолжит работу после закрытия участков

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Центр видеонаблюдения за выборами в Тюменской области продолжит свою работу и после закрытия избирательных участков.

Как сообщил руководитель центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев, наблюдатели будут изучать изображения с видеокамер, установленных на участках, вплоть до ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему.

"Этот процесс осуществляют территориальные избирательные комиссии, в регионе их 29. Там тоже установлены видеокамеры, поэтому центр общественного наблюдения станет досконально следить за их работой. На месте работают представители политических партий, общественных объединений, гражданские активисты, а также члены Общественной палаты Российской Федерации и Тюменской области", - рассказал Артур Юрьев.

Он отметил, что все три дня голосования Центр общественного наблюдения работал в тесной взаимосвязи с горячей линией общественного штаба по наблюдению за выборами. За три дня на телефон поступило около 60 обращений. Четверть из них касались предоставления информации об избирательных участках. Также были вопросы по голосованию иногородних граждан и голосованию на дому. Обратившимся дали развернутые ответы.

Во взаимодействии с наблюдателями и председателями участковых избирательных комиссий обеспечили голосование отдельных категорий граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых.

"С уверенностью могу сказать, что наблюдение за выборами и процесс голосования в Тюменской области организованы в соответствии с законодательством", - добавил Артур Юрьев.

Любовь Голышева