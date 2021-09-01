В Тюменской области завершился третий день выборов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все избирательные участки в Тюменской области закрылись для избирателей. Комиссии приступили к подсчету голосов.

Как сообщает издание "Тюменская область сегодня", финалом трехдневных выборов депутатов Государственной думы и Тюменской облдумы станет официальное оглашение итогов голосования.

Всего на территории региона закрылись 1 тыс. 79 участков для голосования – на девять больше, чем в предыдущие два дня – 17 и 18 сентября. Объяснение этому простое: в 8 часов 19 сентября в Тюменской области начали работу девять временных участков для голосования, завершив ее в установленный срок – в 20 часов.

Временные участки призваны обеспечить права избирателей, находящихся в учреждениях закрытого типа. В частности, четыре участка работали в помещениях больниц Тюмени.

"Законодательство допускает работу временных участков в течение всех трех дней голосования, Однако мы постановили открыть их только в финальный день голосования, в связи с малым количеством избирателей на этих участках в иных сроках работы не было нужды", - рассказал председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин.

Ожидается, что итоги трехдневного голосования станут известны 20 сентября.

На состоявшемся в 20 часов 19 сентября брифинге председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин назвал явку избирателей на 18 часов 30 минут, она превысила 57%. В Тюмени голоса за кандидатов отдали 46,77% избирателей.