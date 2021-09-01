Явка на выборах в Тюменской области составила 57,8 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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По предварительным данным на 18 часов явка на выборах в Тюменской области составила 57,8 %, проголосовали 656 тыс. 523 человек, сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин.

"Явка на выборах на 18 часов местного времени в Тюменской области составила 57,8 %, проголосовали 656 тыс. 523 человек", - сказал он.

В Тюмени явка избирателей составила 46,77%. В Ишиме проголосовали 74,67%, в Заводоуковске - 65,5%, в Ялуторовске - 63,17%, в Тобольске - 58,96%.

На выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва общая явка избирателей в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе составила 52,28% или 1 млн 385 тыс. 683 человека.

Явка в Ямало-Ненецком автономном округе - 61,65% или 220 тыс. 132 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 43,99% или 509 тыс. 038 человек.

"Тюменская область занимает второе место по явке избирателей в Уральском федеральном округе, уступая только Ямалу", - сообщил Игорь Халин.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко