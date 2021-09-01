Владимир Пискайкин высоко оценил легитимность выборного процесса

Выборы легитимны. Трехдневное голосование – удобно для жителей, заявил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" председатель совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия – За правду", депутат, заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин.

"Для моих родственников и знакомых трехдневное голосование - это очень удобно. Мы выбираем депутатов Государственной думы, они должны упрощать жизнь, писать законы, которые соответствуют волеизъявлению нашего народа. Явка три дня была стабильная: в первый день 20%, во второй - 20%. Тюмень благополучный регион, здесь в принципе всегда хорошая явка", - подчеркнул он.

Напомним, что жители Тюменской области выбирали не только депутатов в Госдуму, но и формировали региональный парламент. Всего в облдуме 48 депутатов. 24 - по одномандатным избирательным округам, и 24 по партийным спискам. По так называемому единому избирательному округу были представлены Партия пенсионеров, "Справедливая Россия – За правду", коммунисты России, ЛДПР, "Единая Россия", "Партия РОСТА", партия "Новые люди", КПРФ.

"По легитимности: я сам был на участках, видел представителей всех партий, мы выставили своих наблюдателей. Мы идем к цифровизации, везде видеокамеры, стоит много КОИБов, я просто не представлю, какие нарушения могут быть. Восемь партий идут в областную думу, в Государственную думу - кратно больше. Есть конкурентная борьба, без нее нельзя. Я человек, который всю жизнь конкурирует, это борьба: ты выигрываешь, проигрываешь, но это и есть жизнь", - подытожил он.

Предварительные итоги голосования станут известны 20 сентября.

Екатерина Исаева