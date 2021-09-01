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Выставку тюменского фотографа Александра Романова открыли в Венеции

Общество, 11:07 20 сентября 2021

Тюменский дом фотографии

Выставка фотографа Александра Романова открылась в выставочном зале Палаццо Даниелато в Каварцере 18 сентября. Жители Венеции смогут насладиться работами тюменца во второй раз. Впервые его работы были представлены в Италии в 2019 году, сообщает Тюменский дом фотографии.

"Мы давно дружим с коллегами из Италии. Когда я в 2019 году показал на встрече еще и фотографии Тюмени, фотографии старых тюменских фотографов, они очень прониклись, влюбились в Тюмень. Поэтому очень хотят приехать, узнать и познакомиться поближе с нашим городом. Будем надеяться, что эпидемическая обстановка стабилизируется и мы вернемся к обычному общению", - рассказал Александр Романов.

Тюменский дом фотографии

Александр Романов стал известным благодаря многолетним съемкам природы и местных жителей, проживающих на Ямале. Инженер-геолог по роду деятельности он много времени проводит на Севере и, восхищенный красотой природы и людей, выразил это чувство в своих работах, говорят в Тюменском доме фотографии. Романов - победитель и призер более 50 российских и международных фотографических конкурсов. Его работы находятся в музейных и частных коллекциях в России, Италии, Норвегии, Японии, США и других стран.

2021 год для российских фотографов особенный - Союз фотохудожников России отмечает 30-летний юбилей. Тюменское отделение готовит специальную выставку.

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# Тюменский дом фотографии , фотография

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