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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина переносится на 14 часов

Общество, 10:30 20 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, заявленная на 11 часов 30 минут в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов), переносится на 14 часов.

Тема пресс-конференции: "Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва на территории Тюменской области".

Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

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# Игорь Халин , пресс-конференция

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