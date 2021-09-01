Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина переносится на 14 часов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, заявленная на 11 часов 30 минут в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов), переносится на 14 часов.

Тема пресс-конференции: "Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва на территории Тюменской области".

Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".