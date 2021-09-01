Температура, озноб и недомогание являются вескими причинами для вызова врача
Высокая температура (более 38 градусов), озноб, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), слабость, упадок сил – этот верные симптомы заболевания гриппом.
Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения окружающих, предупреждает региональное управление Роспотребнадзор.
Если признаки интоксикации продолжаются около 5 дней и температура держится дольше, возможно, возникли осложнения - пневмония (вероятность летального исхода 40%), энцефалиты, менингиты, обострение хронических заболеваний.
Грипп у беременной женщины может вызвать осложнения беременности, патологии плода.