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Температура, озноб и недомогание являются вескими причинами для вызова врача

Общество, 13:23 20 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокая температура (более 38 градусов), озноб, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), слабость, упадок сил – этот верные симптомы заболевания гриппом.

Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения окружающих, предупреждает региональное управление Роспотребнадзор.

Если признаки интоксикации продолжаются около 5 дней и температура держится дольше, возможно, возникли осложнения - пневмония (вероятность летального исхода 40%), энцефалиты, менингиты, обострение хронических заболеваний.

Грипп у беременной женщины может вызвать осложнения беременности, патологии плода.

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# врач , грипп , Управление Роспотребнадзора

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