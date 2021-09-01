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После падения каменщика на стройплощадке в Тюмени возбудили уголовное дело

Происшествия, 11:46 21 сентября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Уголовное дело по факту травмирования рабочего при ведении строительных работ в Тюмени возбудили следователи, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, около 15 часов 18 августа на строительной площадке жилого квартала на ул. Новгородской упал каменщик 1967 г. р. Падение произошло при проведении строительных работ на высоте. Пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Мужчина был госпитализирован в больницу. Уголовное дело возбудили после процессуальной проверки, которая длилась 30 суток.

Виновные и причины произошедшего устанавливаются. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъята документация, регламентирующая технику безопасности на объекте.

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# следователи , уголовное дело

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