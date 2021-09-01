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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Хирург Антон Терехин избран депутатом Тюменской городской думы

Политика, 10:05 22 сентября 2021

партия "Единая Россия" Антон Терехин | Фото: партия "Единая Россия"

Антон Терехин избран депутатом Тюменской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12. Итоговый протокол результатов голосования и решение опубликовала городская избирательная комиссия.

3 тыс. 576 избирателей отдали голоса за Антона Терехина, за Татьяну Казанцеву проголосовали 3 тыс. 84 человека, Константин Коломейцев набрал 1 тыс. 446 голосов, Евгений Шульгин - 986.

"Считать избранным депутатом Тюменской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 Терехина Антона Владиславовича", - отмечено в документе.

Терехин родился в Тюмени, ему 34 года. Окончил Тюменскую государственную медицинскую академию. Хирург провел более 1 тыс. операций. В августе 2018 года он возглавил службу экстренной и неотложной медицинской помощи областной клинической больницы №2.

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# Антон Терехин , выборы , гордума

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