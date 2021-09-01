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В Тюмени у торговцев-нелегалов изъяли 620 кг овощей и фруктов

Общество, 11:18 22 сентября 2021

департамент потребительского рынка Тюмени | Фото: департамент потребительского рынка Тюмени

Более 620 кг фруктов и овощей изъяли у нелегальных торговцев в Тюмени. С 13 по 19 сентября состоялось более 10 рейдов, в ходе которых было выписано 23 протокола, в том числе, за торговлю без лицензии.

Как сообщает городской департамент потребительского рынка, проверка показала, что у продавцов отсутствуют санитарные книжки и документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а условия хранения товаров не соответствуют нормам.

департамент потребительского рынка Тюмени | Фото: департамент потребительского рынка Тюмени

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# нелегальная торговля , уличная торговля

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