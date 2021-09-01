День узбекской культуры пройдет в Тобольске с участием вокалистов из Тюмени, Омска

с личного аккаунта "Визит Тобольск" в Instagram с личного аккаунта "Визит Тобольск" в Instagram

День узбекской культуры пройдет в Тобольске в Центре сибирско-татарской культуры (ул. Ершова, 30) 25 сентября, начало в 15 часов. Об этом сообщает культурно-туристический центр "Визит Тобольск" в соцсетях.

В концерте примут участие артисты из Тюмени, Омска, хореографический ансамбль "Бахор", образцовый хореографический коллектив "Студия танца "Meret". Песни исполнят на узбекском, татарском и русском языках. Ведущая и солистка – лауреат премии президента России по вокалу Дарья Чехомова.

Вход свободный. Необходимо соблюдать масочный режим.

Напомним, в Тобольске 24 и 25 сентября пройдет большая праздничная программа, посвященная открытию нового аэропорта "Ремезов" и ко Дню туризма. Горожан ждут выступления местных артистов и театров из Москвы, сант-Петербурга, Тюмени.

Программа улётного weekend на Базарной площади здесь.

Анжела Лебедева