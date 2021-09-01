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В Тюмени стелу "Город трудовой доблести" установят в сквере Машарова

Общество, 11:43 24 сентября 2021

с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram

Стелу "Город трудовой доблести" установят в Тюмени в сквере Машарова. Такое решение принято по итогам открытого голосования горожан. За проект №3 - сквер Машарова - проголосовали 13 тыс. 364 тюменца.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своем Instagram.

Всего 34 тыс. 861 человек принял участие в голосовании за проект будущей стелы. Первое место занял проект под № 3, автор которого предлагает установить стелу и обустроить территорию рядом со сквером Машарова, место, где сейчас автостоянка. Второе место - 12 тыс. 981 голос - отдан за проект № 1 - установить стелу в сквере Сибирский – в квартале улиц Профсоюзной – Герцена – М. Тореза – Республики. Третья позиция у проекта № 2 - на площади в створе улиц Холодильной – Республики, проголосовали 8 тыс. 516 человек.

с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram ﻿

"Поскольку два проекта набрали почти одинаковое количество голосов, то авторы могут их доработать с учетом мнения жителей Тюмени, а эксперты обсудят возможность использовать элементы из представленных эскизных проектов стелы и концепций оформления прилегающей территории для одного проекта", - сказал Кухарук.

8 октября состоится финальное заседание конкурсной комиссии, в которую входят представители общественных организаций: Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Творческого союза художников России, Тюменского городского совета ветеранов и специалисты из других городов. Они и назовут имя победителя открытого конкурса.

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# голосование , звание Город трудовой доблести , стела

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