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"РН-Уватнефтегаз" высадил более 1,8 млн сосен в Тюменской области

Общество, 16:28 24 сентября 2021

компания «РН-Уватнефтегаз» | Фото: компания «РН-Уватнефтегаз»

Более 1,2 млн саженцев сосны высадила компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть". Это уже вторая масштабная акция предприятия в текущем году – весной нефтяники высадили более 600 тыс. молодых деревьев в лесах Тюменской области. Всего за вегетативный период этого года "РН-Уватнефтегаз" высадил 1,8 млн деревьев на общей площади более 460 га.

Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики НК "Роснефть". В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Компания привержена 17 Целям устойчивого развития ООН. Среди них – "Сохранение экосистем суши".

"РН-Уватнефтегаз" не ограничивается благоустройством и озеленением территории региона. Волонтеры – работники предприятия принимают активное участие в экологических акциях и занимаются экологическим просвещением.

Так, в сентябре при поддержке "РН-Уватнефтегаза" состоялось открытие пешего маршрута на территории памятника природы регионального значения "Лесопарк им. Ю.А. Гагарина" в Тюмени. Экологический маршрут объединил локации редких растений и птиц, уникальных ландшафтов парка. Кроме того, в рамках экскурсии можно получить целостное представление об особенностях памятника природы, его флоры и фауны.

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# саженцы , сосны , Уватнефтегаз

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