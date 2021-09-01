Тюменские волейболистки встретятся в Челябинске с соперницами из Казани

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Определены участники финального раунда кубка молодежной лиги по волейболу среди девушек в начале октября в Челябинске. Одной из команд станет "Тюмень-Прибой".

Как сообщает пресс-служба клуба, подопечные Ольги Ескиной предварительный раунд в своей группе завершили вторыми. Выше расположилось только "Динамо-Метар-2" из Челябинска.

В другой группе путевки завоевали "Динамо-Ак Барс-УОР" из Казани и "Тулица-2". Решающий раунд состоится в Челябинске, полуфинальные поединки пройдут 2 октября.

Тюменки встретятся с казанскими волейболистками. На следующий день запланированы финал и поединок за третье место.