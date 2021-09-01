  • 25 сентября 202125.09.2021суббота
  • USD73,0081
    EUR85,6823
  • В Тюмени 6..8 С 5 м/с ветер северо-восточный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменские волейболистки встретятся в Челябинске с соперницами из Казани

Спорт, 11:05 25 сентября 2021

волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Определены участники финального раунда кубка молодежной лиги по волейболу среди девушек в начале октября в Челябинске. Одной из команд станет "Тюмень-Прибой".

Как сообщает пресс-служба клуба, подопечные Ольги Ескиной предварительный раунд в своей группе завершили вторыми. Выше расположилось только "Динамо-Метар-2" из Челябинска.

В другой группе путевки завоевали "Динамо-Ак Барс-УОР" из Казани и "Тулица-2". Решающий раунд состоится в Челябинске, полуфинальные поединки пройдут 2 октября.

Тюменки встретятся с казанскими волейболистками. На следующий день запланированы финал и поединок за третье место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:05 25.09.2021Тюменские волейболистки встретятся в Челябинске с соперницами из Казани
16:17 24.09.2021Более 200 шахматистов приедут на областное первенство в Тюмень
15:04 24.09.2021Победителем чемпионата по летнему биатлону в Тюмени в гонке на 20 км стал Антон Бабиков
14:03 24.09.2021Тюменских волонтеров приглашают на чемпионат Европы по плаванию