Лжебанкир выманил у тюменца 250 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 250 тыс. рублей лишился тюменец, поверив лжебанкиру, сообщает региональное УМВД. Телефонный мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал 53-летнему мужчине, что ему одобрена заявка на кредит.

Злоумышленник убедил потерпевшего, что один из сотрудников банка пытается завладеть его деньгами. Следуя инструкциям мошенника, тюменец оформил кредит в одном из отделений банка, а после, и, под предлогом сохранности средств, перевел все деньги на якобы безопасные счета, указанные мошенниками.

Позднее, поняв, что он стал жертвой мошенника, мужчина обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".