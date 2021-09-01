Арт-пространство завершает работу на набережной в Тюмени

| Фото: из сообщества "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Арт-пространство на Масловском взвозе в Тюмени закрывает свой сезон. Оно проработает по 2 октября, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

29 сентября в 15 часов начнется показ фильма "Пеппи Длинный чулок". В 17 часов 30 минут всех ждут на показ киноленты "Варвара краса, длинная коса". В 19 часов ожидается показ фильма "Полосатый рейс".

30 сентября в 15 часов стартует показ фильма "Там на неведомых дорожках", а в 17 часов – танцевальная программа "В городском саду". В 19 часов состоится показ фильма "Огонь, вода и медные трубы".

1 октября с 15 часов начнутся показы фильмов "Не может быть", "Гараж", "Приключения желтого чемоданчика".

2 октября с 13 до 16 часов продлится концертная программа, посвященная Дню пожилых людей с участниками фестиваля "Рубиновый микрофон".

В 16 часов стартует танцевальная программа "В городском саду". Концерт детской школы искусств "Этюд" намечена 17 часов.

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