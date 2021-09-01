На "Шоу коротких историй" в Тюмени выступят спикеры из разных сфер

| Фото: из сообщества "Шоу коротких историй" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Шоу коротких историй" во ВКонтакте (архив)

Семь спикеров из разных сфер выступят на "Шоу коротких историй", которое начнется в большом зале мультицентра "Контора пароходства" 3 октября в 19 часов, сообщают организаторы.

"Герои из самых разных сфер расскажут о ведении бизнеса, творчестве в одиночку и в коллективе. Никаких готовых рецептов успешного бизнеса, но честные истории о том, как не потерять себя в большом деле", - рассказали авторы проекта.

Герои шоу: предприниматель Мария Екимова, графический дизайнер Дмитрий Мартовский, режиссер Полина Карабчикова, основатель бухгалтерской компании "Баланс-ВА" Анастасия Лобанова, фотограф Артем Сонсин, пресс-секретарь скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина, создатель "ОООгармония" Борис Тимофеев.

Необходима регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.