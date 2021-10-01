В Ишиме пенсионеров и детей из групп особого внимания объединит "Pro - Красный уголок"

| Фото: Городской совет ветеранов ВКонтакте | Фото: Городской совет ветеранов ВКонтакте

Ишимские пенсионеры дадут новую жизнь красному уголку Дома ветеранов по ул. Казанской и сделают его новой точкой притяжения пенсионеров, молодежи и детей из групп особого внимания Южного микрорайона Ишима. Проект общественников "Pro - Красный уголок" стал победителем президентского фонда культурных инициатив, сумма поддержки составит 499 тыс. 351 рубль.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал председатель совета ветеранов города Николай Долгушин.

"В микрорайоне проживают более 1 тысячи 500 пенсионеров. Все эти люди нуждаются в особом внимании, хотят социальной активности, повседневного общения, но им тяжело ехать в центр города и они мечтают, чтобы культура пришла к ним. Скоро это произойдет", - подчеркнул он.

Николай Долгушин считает, что проект объединит не только людей золотого возраста, но и всех жителей Южного. Он будет работать на разновозрастную аудиторию, а в помощь для проведения различных акций, кружков и интерактивов будут привлекать молодежь и ребят из неблагополучных семей.

Сейчас общественники подыскивают человека, который сможет руководить всеми процессами, знающего работу культуры и особенности общения с пожилыми людьми.

По словам председателя ишимского совета ветеранов, администрация города профинансировала капитальный ремонт крыши и помещения. В красном уголке поменяли окна, системы отопления, освещения, отремонтировали деревянный пол, оштукатурили и покрасили стены, поставили списанные театральные кресла. Грантовая поддержка позволить вернуть в зал культурную составляющую, ветеранам – чаще общаться и передавать свой опыт младшему поколению жителей Южного микрорайона.

Напомним, победителями первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий стали пять ишимских проектов. Это позволит привлечь в город около 2,5 млн рублей. В рейтинге территорий Ишим занял второе место после Тюмени.

Всего в Тюменской области 21 организация получит грантовую поддержку за победу в первом конкурсе фонда.

Инна Кондрашкина