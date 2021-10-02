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Тюменский центр серебряного добровольчества отмечен наградой благотворительного фонда "Память поколений"

Общество, 15:03 02 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Награждение участников акции "Красная гвоздика" благотворительного фонда "Память поколений" прошло в Тюмени 2 октября в рамках всероссийского форума серебряных добровольцев #МыВместе #МолодыДушой.

В число 15 отмеченных фондом организаций со всех субъектов России вошел Тюменский областной ресурсный центр "Штаб-квартира серебряного добровольчества". Награду приняла руководитель ресурсного центра Ксения Шефер.

Областной ресурсный центр серебряных добровольцев Тюменской области открылся в Тюмени в 2018 году. Площадка стала местом притяжения добровольцев старшего поколения, где организовано очное и дистанционное обучения волонтеров.

"Уже четыре года "Память поколений" является членом такой большой семьи как #МолодыДушой, - рассказала руководитель проектов фонда Юлия Савина. - И сегодня мы хотели бы отметить центры, которые, не смотря на трудный год, сумели преодолеть все преграды и собрать на помощь ветеранам Великой Отечественной войны два с половиной миллиона рублей".

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Николай Ступников

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# награждение , серебряные волонтеры , форум

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