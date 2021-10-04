181 билет приобрели в Ишиме по Пушкинской карте в сентябре

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова ВКонтакте

181 билет приобрели ишимцы по Пушкинской карте за первый месяц существования проекта. Самым популярным стал маршрут к местам формирования стрелковых дивизий в Синицинском бору и выставка "Ишим 1941 - 1945 гг."

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Малинина.

"Военная тема заинтересовала молодежь больше всего, ребят искренне впечатлила экскурсия, они писали отзывы, скидывали скриншоты, для них этот выход в свет стал глотком свежего воздуха", - отметила музейщик.

Продолжаем сотрудничать с образовательными учреждениями, добавила она, отработали с многопрофильным техникумом, на очереди – пединститут.

По словам Юлии Малининой, со временем планируются выезды с экскурсиями в соседние города, но лишь после того, как произойдет знакомство с историей родного города. Пока же многих ребят ставят в тупик вопросы о том, какое самое старинное каменное здание в Ишиме, где располагался пединститут во время Великой Отечественной войны и какие произведения написал их земляк Петр Ершов.

Всего в программу Пушкинской карты вошли семь выставок и четыре автобусных экскурсии. Один из маршрутов "Ишим – Италия Сибири" разработан для сельской молодежи. Но там музейные работники столкнулись с непредвиденными трудностями – не во всех деревнях есть техническая возможность зарегистрироваться на госуслугах и получить Пушкинскую карту. Для решения вопроса работники музейного комплекса организуют автобусы для централизованного выезда школьников в МФЦ, регистрации на портале и получения карты с последующим выездом на экскурсионную программу.

Напомним, чтобы стать обладателем Пушкинской карты необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Установить мобильное приложение "Госуслуги.Культура" и пройти верификацию профиля. После этого в личном кабинете появится виртуальная карта, с помощью которой уже можно покупать билеты. Также в приложении пользователь всегда сможет проверить баланс карты. В 2021 году государство зачислит на нее 3 тыс. рублей, а в 2022 – 5 тыс. рублей.

Инна Кондрашкина