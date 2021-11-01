"Пушкинская карта" популярна среди тюменцев также, как среди москвичей

| Фото: Тюменская филармония ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония ВКонтакте

Тюменское концертно-театральное объединение вошло в Топ-5 страны по продажам билетов по "Пушкинской карте". Среди организаций культуры России по продажам билетов по "Пушкинской карте" ТКТО лидирует вместе с московской Третьяковской галереей, Новосибирским театром оперы и балета, петербургскими Мариинским театром и Эрмитажем.

Такие данные привел премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента РФ с членами правительства. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте культуры.

"По результатам мониторинга департамента культуры Тюменской области, за три месяца реализации проекта "Пушкинская карта" на мероприятия Тюменского концертно-театрального объединения продано более 15 тысяч билетов – это 76 процентов от общего количества проданных билетов в регионе. Концертно-театральное объединение доказывает свою востребованность среди зрителей, что еще раз подтверждает профессионализм каждого работника", – говорит директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Напомним, в состав Тюменского концертно-театрального объединения входят Тюменская филармония, драмтеатр, ДК "Нефтяник", Театр кукол, Тобольский драмтеатр.

У жителей Тюменской области в возрасте от 14 до 22-х лет остается месяц, чтобы воспользоваться средствами "Пушкинской карты". В 2021 г. на её балансе – 3 тыс. рублей. В 2022 г. планируется повысить номинал до 5 тыс. рублей. Потратить деньги можно только на билеты в театр, филармонию, музей.

Анжела Лебедева