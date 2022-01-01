Тюменские обладатели "Пушкинской карты" смогут купить билеты в кино на 2 тысячи рублей

| Фото: департамента культуры Тюменской области | Фото: департамента культуры Тюменской области

Купить билеты на российские фильмы по "Пушкинской карте" можно с февраля 2022 года. На эти цели в течение года можно потратить до 2 тыс. рублей, сообщает правительство России.

Карту станут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

"У нас немало хороших режиссеров, сценаристов, актеров, и благодаря государственной поддержке еще больше молодых людей познакомятся с их творчеством", – сказал глава правительства Михаил Мишустин.

С 1 января номинал "Пушкинской карты" увеличен с 3 до 5 тыс. рублей в год.

Запущенная в 2021 году программа стала востребованной среди молодежи. За четыре месяца в ней поучаствовали около 3,7 млн человек. Было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей, отметил Мишустин.

Ранее директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила, что "Пушкинская карта" стала одним из наиболее ярких федеральных проектов года. В регионе по карте куплено почти 25 тыс. билетов на культурные события. К концу 2021 года в программу вошли 20 учреждений Тюмени и муниципалитетов.