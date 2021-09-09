В Ишиме начал работу первый онлайн-сервис по покупке билетов на маршруты "Пушкинской карты"

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. ЕршоваП | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. ЕршоваП

Две выставки "Поэтика советского реализма" и "Архитектурный пейзаж в творчестве современных художников Западной Сибири" уже стали участниками программы "Пушкинская карта" в Ишиме. Билеты на них можно приобрести на электронном сервисе через официальную страницу Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова во ВКонтакте.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пиар-менеджер учреждения Юлия Малинина. Для этого необходимо выбрать выставку в разделе "товары", перейти на сайт и купить билет. Пропуском на мероприятие станет поступивший на телефон посетителя QR-код.

Всего в программу войдут семь выставок и четыре автобусных экскурсии, две из которых уже одобрены региональным экспертным советом, остальные пополнят список до 15 сентября.

"Пока ведем активную предварительную работу. Рассказываем школьникам и студентам о том, как можно зарегистрироваться и какие есть предложения. Занимаемся контентом – каждое здание готовит яркую насыщенную программу с расширенным информационным освещением. Все проекты разные и интересные", - подчеркнула она.

К примеру, автобусные маршруты такие: "Православные храмы Приишимья", "Ишим – Италия Сибири", "Ишим военный" – с посещением мест формирования стрелковых дивизий в Синицинском бору и экскурсия по Ершовским местам в с. Ершово.

Участвовать в программе можно, посещая театры, музеи, библиотеки всей страны, отметила Юлия Малинина, но начинать нужно с изучения исторического и культурного наследия родного города.

Напомним, чтобы стать обладателем Пушкинской карты необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Установить мобильное приложение "Госуслуги.Культура" и пройти верификацию профиля. После этого в личном кабинете появится виртуальная карта, с помощью которой уже можно покупать билеты. Также в приложении пользователь всегда сможет проверить баланс карты. В 2021 году государство зачислит на нее 3 тыс. рублей, а в 2022 – 5 тыс. рублей.

Инна Кондрашкина