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Бесплатно посещать учреждения культуры смогут российские школьники и студенты с "Пушкинской картой"

Общество, 11:25 02 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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"Пушкинскую карту" получат россияне от 14 до 22 лет. Это нововведение поможет им посещать федеральные, региональные и частные учреждения культуры страны за счет государства - на балансе каждой карты будет по 3 тыс. рублей.

Новую меру социальной поддержки озвучил во время прямой линии президент Владимир Путин.

"Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены на очень многом экономить... Надеюсь, в этом смысле у них не будет такой необходимости экономить - они смогут это сделать, в данном случае, за счет государства", - прокомментировал глава государства, отметив, что работа над проектом "Пушкинской карты" идет уже несколько месяцев.

Ожидается, что воспользоваться картой можно будет с сентября и до конца 2021 года, а также в 2022 году.

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# Владимир Путин , молодежь , музей , социальная поддержка

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