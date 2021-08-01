В Тюменской области более 136 тыс. человек смогут воспользоваться Пушкинской картой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 136 тыс. жителей Тюменской области в возрасте от 14 до 22 лет могут воспользоваться Пушкинской картой с 1 сентября 2021 г. Обладателям карты номиналом 3 тыс. рублей доступны походы в театры, музеи, библиотеки по всей территории области до конца 2021 г.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте культуры.

""Пушкинская карта" – это беспрецедентный проект, влияние которого на общество можно оценить сразу с нескольких сторон. Во-первых, он дает молодым людям дополнительную возможность фактически бесплатно посетить театры и музеи в родном городе, что значительно влияет на качество досуга молодежи. С другой стороны, мы говорим о важнейшей воспитательной функции, ведь мероприятия "Пушкинской карты" отобраны экспертным советом, что гарантирует их нравственное наполнение и безопасность. Кроме того, программа начнет работу 1 сентября одновременно с новым учебным годом, поэтому наши учреждения культуры будут рады видеть школьников и студентов в свободное от учебы время", - говорит директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В пилотном запуске "Пушкинской карты" в Тюменской области участвуют все структурные подразделения Тюменского концертно-театрального объединения, Тюменского музейно-просветительского объединения, Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова и Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко. Региональным экспертным советом одобрены примерно 300 мероприятий областных учреждений культуры, и их число постоянно растет.

"Учреждения культуры могут подключиться к программе "Пушкинская карта" в любое время, поэтому не исключено, что в скором времени список учреждений-участников увеличится",- отмечает Елена Майер.

В проекте "Пушкинская карта" имеют право участвовать как государственные учреждения культуры, так и частные. Для этого они должно иметь аккаунт на портале "Культура. РФ", а мероприятия иметь оценку регионального экспертного совета. После модерации события будут доступны владельцам карты.

"Чтобы стать обладателем Пушкинской карты необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Установить мобильное приложение "Госуслуги.Культура" и пройти верификацию профиля. После этого в личном кабинете появится виртуальная карта, с помощью которой уже можно покупать билеты. Также в приложении пользователь всегда сможет проверить баланс карты", - рассказали в департаменте культуры.

Для тех, у кого нет возможности работать в приложении, доступны пластиковые карты, заказать которые можно в отделениях Почта Банка. Наличие пластиковой карты не является обязательным условием для участия в программе, все покупки можно без труда оплачивать с помощью виртуальной карты.

Пушкинская карта действует с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. Если владелец не успеет потратить 3 тыс. рублей, которые будут лежать на балансе его первой карты, средства автоматически вернутся в федеральный бюджет. С 1 января 2022 г. все участники программы должны оформить новую карту, срок действия которой продлится до конца года, при этом на счету каждого пользователя будет уже 5 тыс. рублей.

Напомним, автором идеи создания Пушкинской карты стал президент РФ Владимир Путин. Он сказал о ней во время прямой линии 2 июля.

Анжела Лебедева