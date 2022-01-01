В Тюмени обладателям "Пушкинской карты" покажут редкие книги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Индивидуальный экскурс "Листая старых книг страницы" в историю редкой книги проведут библиотекари Областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева. К участию приглашают участников проекта "Пушкинская карта", сообщает учреждение.

Посетители узнают о том, что такое книжный памятник, увидят издания, принадлежащие знаменитым людям XIX века, книги с автографами именитых авторов, газеты и журналы начала XX века. Смогут подержать в руках самое маленькое издание, хранящееся в библиотеке, - стихотворение А.С. Пушкина "Талисман" размером 5 мм. Гости полистают атлас Тобольской губернии, выпущенный в нестандартном формате - 97 на 63 см; попробуют найти на Ремезовской карте Тюмень.

Участники познакомятся с изданиями, имеющими шелковые и кожаные переплеты, золотые обрезы, декоративные элементы и украшения. Особо любознательные смогут самостоятельно попробовать прочитать "паспорт" редкого издания. Сотрудники отдела расскажут и покажут отличие современных и старинных переплетов.

Приобрести билеты можно по ссылке. Для посетителей 12+