Жители Тюменской области купили 7 тысяч билетов по Пушкинской карте за сентябрь

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7 тысяч билетов купили жители Тюменской области по Пушкинской карте с начала сентября по 4 октября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

Более десятка учреждений культуры подключились к реализации проекта, который доступен жителям региона в возрасте от 14 до 22 лет. По Пушкинской карте можно посетить события Тюменского концертно-театрального объединения, в том числе драматического театра, театра кукол, филармонии; Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова и ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко. Тюменское музейно-просветительское объединение, включая музейный комплекс им. И.Я. Словцова, исторический парк "Россия – моя история", Ялуторовский музейный комплекс и Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. К программе также подключены Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова и Молодёжный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко.

Напомним, всего более 136 тыс. жителей Тюменской области в возрасте от 14 до 22 лет могут воспользоваться Пушкинской картой с 1 сентября 2021 г. Обладателям карты номиналом 3 тыс. рублей доступны походы в театры, музеи, библиотеки по всей территории области до конца 2021 г.

С 2022 г. номинал карты составит 5 тыс. рублей.

Для получения Пушкинской карты необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Установить мобильное приложение "Госуслуги.Культура" и пройти верификацию профиля. После этого в личном кабинете появится виртуальная карта, с помощью которой уже можно покупать билеты. Также в приложении пользователь всегда сможет проверить баланс карты.

Анжела Лебедева