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В ТюмГУ выберут преподавателя года, начался прием заявок

Общество, 09:33 06 октября 2021

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Прием заявок на конкурс педагогического мастерства "Преподаватель года" стартовал в Тюменском государственном университете и продлится до 4 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участниками состязания станут сотрудники вуза по пяти категориям должностей: завкафедрами и деканы, профессоры, доценты, преподаватели и ассистенты, которые проработали в университете не менее одного года.

"Цель конкурса – публичное признание преподавателей, имеющих высокие достижения в профессиональной деятельности, регулярно повышающих уровень своей профессиональной квалификации и участвующих в передаче передового педагогического опыта", - пояснили организаторы.

Победителей и лауреатов педагогической битвы торжественно наградят в декабре 2021 года после подведения итогов.

Направить заявку можно на электронную почту управления по работе с персоналом: hr-department@utmn.ru, уточнить подробности – у менеджера по персоналу Айнагуль Байкановой по телефону 8(3452)59-74-00, доб. 12136.

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# конкурс , педагоги , ТюмГУ

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