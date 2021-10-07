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Тюменка за смерть ребенка взыскала с врачей более 500 тыс. рублей

Общество, 15:57 07 октября 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Тюменка взыскала с медучреждений города более 500 тыс. рублей за смерть годовалого ребенка в больнице, сообщает пресс-служба облсуда.

Женщина родила ребенка в сентябре 2017 года. Когда малышу исполнился месяц, тюменка заметила отклонения в его здоровье. Она обращалась в поликлинику №12, где наблюдался ребенок, в областную больницу №1, а также в клинику "Детский доктор". В ноябре 2018 года ребенок был госпитализирован и умер в стационаре через несколько часов.

По заключению экспертизы, во время оказания медуслуг были допущены дефекты диагностики и тактики ведения пациента, дефекты лечения. Врачи недооценили тяжесть симптоматики, связанной с тяжелым поражением центральной нервной системы.

Также при этом отмечается, что смерть ребенка была внезапной и могла наступить в любое время даже при правильном лечении.

Суд принял решение взыскать в пользу тюменки 150 тыс. рублей с Областной больницы, 200 тыс. рублей с поликлиники №12 и 100 тыс. рублей с клиники "Детский доктор". Также с медучреждений взыскано по 27 тыс. рублей в пользу бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области, проводившего экспертизу.

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# компенсация , суд

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