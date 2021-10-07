В Тюмени жители дома по ул. Народной, где горела кровля, получат выплаты

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Собственники квартир, которые пострадали во время тушения кровли дома № 10 по ул. Народной в Тюмени 30 сентября, начнут получать выплаты с 8 октября, сообщает департамент городского хозяйства.

"Чтобы получить возмещение из страховой компании, собственникам достаточно предоставить в УК документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на квартиру и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства", - сказали специалисты.

По словам директора УК "Гармония", ущерб общему имуществу дома в результате пожара причинен не был. Все последствия тушения пожара запротоколированы. Затраты на устранение этих последствий будут возмещены за счет страховых выплат.

Вопросами взаимодействия со страховой компанией займется Фонд капитального ремонта.

"Специалисты подрядной организации уже очистили поверхность крыши от продуктов горения. В настоящее время производится устройство гидроизоляционного слоя. Затем последовательно будут уложены теплоизоляционный слой, стяжка и финишное покрытие кровли", - говорят в администрации Тюмени.

Работы завершат до конца ноября.