Два педагога из Тюменского района станут участницами всероссийского форума

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Учитель Яровской школы Анастасия Макаревич и учитель Чикчинской школы им. Якина Гузель Зайнулина представят Тюменский район на Всероссийском форуме классных руководителей. Он пройдет 9-10 октября в Москве, сообщает администрация муниципалитета.

Педагоги прошли конкурсный отбор. Заявки на форум подавались со всех регионов страны, всего жюри посмотрело более 21 тыс. заявлений.

Победитель конкурса "Навигаторы детства" Анастасия Макаревич отметила, что поедет на форум с конкретной целью.

"Я сейчас классный руководитель второго класса и для меня наиболее актуальна тема работы и успешного взаимодействия с родителями. Хочется в этом направлении узнать опыт коллег из других регионов", - сказала она.

Участников ждут образовательная, культурная и дискуссионная программы. Главная идея форума: классное руководство - это ядро системы воспитания.

Педагоги обсудят организацию воспитательной работы при реализации образовательных программ, психологию воспитания и обучения, использование интернета в качестве инструмента современного педагога, инклюзивное и семейное образование, здоровьесберегающие технологии в школе.

Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты различных направлений образования, которые поделятся своим профессиональным опытом.

Мероприятие пройдет очно и в онлайн-формате.