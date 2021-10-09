Создать в Тобольске "Менделеев-парк" предложила будущий инженер из ТИУ

| Фото: yandex.ru/maps | Фото: yandex.ru/maps

Автором проекта нового городского пространства стала студентка филиала Тюменского индустриального университета в Тобольске Гузель Юмашева. Брифинг на тему судьбы территории ландшафтного парка им. В. Юдина в 11 микрорайоне состоялся в администрации Тобольска.

Как сообщает пресс-служба вуза, проект появился в феврале 2021 года в рамках серии стратегических сессий "Капитаны бизнеса" с участием топ-менеджеров крупнейших тюменских компаний и холдингов. Организатором выступили представители Тобольского отделения "Опора России".

"Это будет познавательно-развлекательный парк с химической тематикой, ведь Тобольск — родина Дмитрия Менделеева. В центре планируется огромный фонтан с подсветкой, много зелени, беседки и карусели в форме молекул, а также познавательные стенды, лаборатории", — поделилась Гузель Юмашева.

По ее словам, необычный парк станет изюминкой города, привлечет внимание туристов не только из России, но и из-за рубежа.

В начале сентября проект презентовали полпреду в УФО Владимиру Якушеву и губернатору Тюменской области Александру Моору. В настоящее время департамент экономики администрации Тобольска готовит инвестиционный паспорт проекта.