Карусели в форме молекул могут появиться в новом городском пространстве Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия", архив. | Фото: ИА "Тюменская линия", архив.

Городское пространство "Менделеев парк" появится в 11 мкрн Тобольска.

Его построят с привлечением инвестиционных средств, сообщили изданию "Тюменская область сегодня" в пресс-службе администрации города.

Автор проекта - студентка местного филиала ТИУ Гузель Юмашаева. Идея в голове будущего инженера зародилась в феврале 2021 года в рамках серии стратегических сессий с менеджерами крупных тюменских предприятий.

"Тобольск является родиной великого химика Дмитрия Менделеева, а потому новое пространство будет связано с химической тематикой. Предполагается, что в центре будет размещен большой фонтан с подсветкой, а вокруг много зелени, различные беседки и карусели в форме молекул химических соединений, познавательные стенды и лаборатории", – сообщили в пресс-службе вуза.

По мнению Гузели, химия – это красивая наука, которую можно обыграть. Девушка призвала молодых людей не бояться проявлять себя по максимуму, заявлять о себе и своих идеях, даже если кому-то они покажутся абсурдными.