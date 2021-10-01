Автор инклюзивных игр из Тюмени выступит экспертом на форуме в Югре

| Фото: страница Степана Панова во ВКонтакте, vk.com/stepanpanov72 | Фото: страница Степана Панова во ВКонтакте, vk.com/stepanpanov72

Тюменец выступит экспертом на VI межрегиональном форуме для лиц с ОВЗ "Независимость – в движении" в Ханты-Мансийске в Международный день белой трости, 15 октября.

Степан Панов – автор инклюзивных игр, руководитель движения "Белая трость" в ТюмГУ и победитель грантовых конкурсов. Мужчина потерял зрение 15 лет назад. Сам он считает, что "прозрел, когда ослеп".

Как сообщают организаторы, участники форума обсудят инклюзивный туризм, доступность городов для лиц с ОВЗ, а также выявят формулы успеха и мотивации.

На площадке форума также выступит уроженец Югры и ныне житель Санкт-Петербурга Владимир Васкевич. Еще во младенческом возрасте у него у выявили рак сетчатки: на втором году жизни мальчик потерял один глаз, в трехлетнем возрасте – второй. Сейчас Владимир Васкевич известен как ведущий трэвел-шоу "Куда глаза не глядят". Будучи незрячим путешественником, он посетил уже 27 стран мира, передает издание "Тюменская область сегодня".

Еще один эксперт - Алексей Транцев из Самары. Несчастный случай разделил его жизнь на до и после. После удара током в 10 тыс. вольт молодой человек лишился рук. Вопреки трудностям Алексей решил помогать другим. Сейчас он ведет активную общественную работу на федеральном уровне.

Звездный гость форума - "блогер-киборг", как он сам себя называет, Константин Дебликов. Молодой человек из Воронежа лишился кистей обеих рук в 2014 году в результате несчастного случая во время проведения пиротехнического шоу. Сейчас Константин - один из самых известных популяризаторов современного протезирования в России, а охваты его публикаций превышают миллионы человек.