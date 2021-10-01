СПЧ ООН принял резолюцию о последствиях пандемии для прав молодежи

| Фото: UN Human Rights Council | Фото: UN Human Rights Council

Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодежи, инициированную Узбекистаном, пишет РИА Новости.

Резолюция получила единогласное одобрение всех 47 государств-членов СПЧ. Документ призывает государства создавать для молодежи равные возможности, оказывать содействие в обеспечении их прав и свобод в контексте снижения негативного воздействия пандемии COVID-19.

Резолюция также постановляет проведение Верховным комиссаром ООН по правам человека подробного исследования способов смягчения воздействия глобальной пандемии на права молодежи, включая выявление случаев дискриминации молодых людей при осуществлении их прав человека, в том числе молодых женщин и девочек. Доклад по выполнению принятой резолюции будет заслушан на 51-й сессии СПЧ в сентябре 2022 года.