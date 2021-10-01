На 2 млн 240 тыс. рублей оштрафовали жителей Тюменской области, вернувшихся из-за границы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области, которые вернулись из-за границы и не подали данные на госуслугах о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тесте, оштрафовали на 2 млн 240 тысяч рублей за год, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 1 августа 2020 г. в Тюменскую область из-за границы прибыли более 95 тыс. человек. У 608 человек была выявлена коронавирусная инфекция. Большинство жителей региона разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции. На лиц, нарушивших требование постановления Главного государственного санитарного врача, составлены протоколы об административном правонарушении. Судом за год рассмотрено 193 протокола, наложено штрафов на сумму 2 млн 241 тыс. 800 рублей.

Напомним, что по приезду в Россию все граждане РФ должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда. Тест делать не нужно при наличии вакцинации от коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном заболевании в последние 6 месяцев. Загрузить данные необходимо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия.

"Граждане, возвращающиеся с отдыха за рубежом вместе с детьми, должны внести данные и на детей. Часто вакцинированные или переболевшие жители региона забывают передавать сведения о вакцинации и перенесенном заболевании на госуслуги, что также является нарушением", - отметили в ведомстве.