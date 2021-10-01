В систему теплоснабжения 67 жилых домов Тюмени добавят "Уранин А"

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Для проверки систем теплоснабжения на герметичность теплоноситель окрасят в зеленый цвет 14 октября. Как сообщает УСТЭК, испытания будут проводиться в тех районах, где источниками тепловой энергии являются котельные.

Реагент "Уранин А" будет добавлен в закрытые системы теплоснабжения, в которых вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель и не забирается для нужд горячего водоснабжения.

Это позволит выявить утечки теплоносителя и неисправности внутридомовых коммуникаций в 67 жилых домах. Краситель имеет органическое происхождение и безопасен для человека.

После устранения выявленных повреждений в эти же системы теплоснабжения будет добавлен реагент с резким медицинским запахом, его назначение – защитить трубопровод от биологической коррозии.

При обнаружении выхода на поверхность теплоносителя зеленого цвета или в случае появления в кранах воды, окрашенной в зеленый цвет, или появлении у воды резкого медицинского запаха тюменцев просят обращаться в контактный центр "УСТЭК" по телефону 8 (3452) 38-62-00.